Maria Luisa Filippelli | Brutia Disinfestazioni | “Food e Pest Management integrato | l' evoluzione green delle attività di disinfestazione”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Rende Cosenza 26 ottobre 2022) - Procedure innovative per la riduzione del rischio legato all'uso diicidi chimici per una futura gestione sostenibile dei parassiti in Europa Negli ultimi anni stiamo assistendo a un crescente interesse verso la gestione degli infestanti. Le diverse novità introdotte, in particolare nell'ambito agroalimentare, hanno portato ad un'del concetto e dell'diin qualcosa di più complesso che si identifica come. “Il settore delControl si sta evolvendo, avendo sempre più un ruolo fondamentale nel nostro vivere quotidiano, tanto che la Commissione Europea sta implementando nuove norme volte ad aumentare la disponibilità e l'accesso ai prodotti fitosanitari ...