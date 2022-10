Maria De Filippi | incredibile notizia sulla sua vita privata| Ecco cosa fanno lei e il marito

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)DeArriva un’indiscrezionedella nota conduttrice. Disi tratta? La televisione italiana sperimenta diversi generi. Non tutti, ovviamente, gradiscono i programmi made in Italy. Tuttavia le trasmissioni prodotte dalle reti principali italiane tendono ad avere un notevole successo. Talk show, reality, quiz, talent show: sul piccolo schermo si può vedere di tutto. Fra le conduttrici televisive capaci di distinguersi in tutti questi generi, c’è senz’altro:DeDe: biografiaDenasce a Milano il 5 dicembre 1965 da padre rappresentante di farmaci e madre ...