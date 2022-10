Marcia su Roma - nella mente del Duce | nella ricorrenza del centenario lo speciale su Focus

Intento di 'su- nella mente del Duce' è anche quello di mettere in luce le due narrazioni dell'evento: quello di come effettivamente si svolse e quello ufficialmente imposto al Paese da ...E questo nel centenario dellasu. Mio padre non conservava odio, solo un'immarcescibile dolore e una granitica forza di reagire e infine una certezza che il suo racconto non fosse ...Nascono i Fasci italiani di Combattimento. Fondati a Milano, si estendono in Trentino In questa seconda puntata sulla Marcia su Roma si parla della fondazione del Fasci Italiani di Combattimento. Muss ..."Marcia su Roma - nella mente del Duce" è lo speciale che Focus propone giovedì 27 ottobre alle 21.15 in occasione della ricorrenza del 100ennale, 7-31 ottobre 1922 | 27-31 ottobre 2022. L’approfondim ...