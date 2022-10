Mantovani Manageritalia | Come noi | Governo punta sul welfare per sostenere la domanda

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Ieri la premier Giorgia Meloni ha affermato che ilcontrattuale e aziendale sono indispensabili per accrescere il reddito delle famiglie. Un'intenzione che condividiamo e che valorizza la nostra storica filosofia contrattuale che proprio recentemente, nell'accordo contrattuale del giugno 2021 con Confcommercio, hato anche a favorire ilaziendale inserendoloarticolo nel Ccnl dirigenti terziario. Un'operazione anche culturale per avvicinare a questo importante strumento di benessere e produttività anche le aziende meno strutturate”. Così Mario, presidentesi è espresso sul discorso della premier alla Camera. “In un frangentequesto - chiude- ...

