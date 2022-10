(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – “La crescita dell’degli italiani è determinate per lodi un sistema e mercato finanziario maturo che permetta aldi mettere a frutto della collettività l’enorme risparmio privato. Certo, servono anche upgrade da parte degli operatori finanziari e di quelli istituzionali per creare un rapporto virtuoso che supporti lodela livello economico e, quindi, anche sociale. Questo il senso dell’impegno della nostra organizzazione nel supportare l’azione, non solo nell’ormai classico appuntamento del mese di ottobre, per lodi una maggiore”. Così Antonella Portalupi, vicepresidente, ha aperto l’incontro ‘Manager e ...

Entilocali-online

... non solo nell'ormai classico appuntamento del mese di ottobre, per lo sviluppo di una maggiorefinanziaria'. Così Antonella Portalupi, vicepresidente, ha aperto l'incontro '...... non solo nell'ormai classico appuntamento del mese di ottobre, per lo sviluppo di una maggiorefinanziaria". Così Antonella Portalupi, vicepresidente, ha aperto l'incontro '... Manageritalia: "Educazione finanziaria determinante per lo sviluppo del Paese" (Adnkronos) - "La crescita dell’educazione finanziaria degli italiani è determinate per lo sviluppo di un sistema e mercato finanziario maturo che permetta al Paese di mettere a frutto della collettiv ...