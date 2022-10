Malesia | trovate vive le 6 persone a bordo dell' elicottero precipitato

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Kuala Lumpur, (Adnkronos/Xinhua) - Tutte le seioggi nei pressi di Cameron Highlands, nello stato di Pahang, in, sono state. Lo riportano i media locali, citando il capoa polizia di Perak Mohd Yusri Hassan Basri, secondo cui sono in corso le operazioni di soccorso. Secondo l'agenzia di stampa nazionale malese Bernama, oltre al pilota, astavano viaggiano anche cinque membri di un equipe medica che sono rimasti feriti nell'incidente. L'si è schiantato quando ha tentato un atterraggio di emergenza in un'area boschiva vicino a Brinchang.

