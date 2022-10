Mafia | è un caso che Meloni non abbia nominato le vittime ‘di sinistra’?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’esordio come premier di Giorgiaalla Camera dei Deputati ha dedicato allaparole apprezzabili per la loro durezza ed efficacia. Ovviamente non si potevano nominare tutte leinnocenti di(oltre mille) e il premier ha necessariamente dovuto fare una selezione. È unse, a parte Pio La Torre, mancano tutte le“di sinistra”? Non troviamo, infatti, né Peppino Impastato né il procuratore Gaetano Costa né il giudice Cesare Terranova. Come non troviamo almeno uno dei tantissimi sindacalisti uccisi dalla, braccio amato degli agrari, nell’epica lotta per i diritti dei contadini siciliani. E non si parla della strage di Portella della Ginestra del primo maggio 1947, un eccidio di stampo mafioso (con coperture politiche) contro una ...