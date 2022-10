Mafia | blitz contro clan Laudani | scoperto arsenale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - Droga e pizzo a tappeto. Era asfissiante illlo del territorio esercitato dalla famiglia mafiosa dei Sangani, attiva a Randazzo ed articolazione territoriale del, colpita oggi dalantidei carabinieri del Comando provinciale di Catania. Più di 30 gli indagati dell'operazione 'Terra bruciata', coordinata dalla Direzione distrettuale antietnea. Sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose a mezzo di incendio, reati aggravati dal metodo mafioso. Oltre a un fiorente traffico di cocaina, hashish e marijuana, l'indagine ha consentito di ...

Una nuova stagione die sequestri, dunque, si è aperta ieri a Ostia , dopo quella vissuta dagli stessi concessionari prima dell'estate del 2015, a pochi mesi dallo scioglimento perdel X ...I carabinieri del Comando provinciale di Catania stanno eseguendo dalle prime luci dell'alba un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo, ...CAGLIARI. C'è anche Cagliari tra le province italiane coinvolte nell'operazione antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Catania: in queste ore è in corso un blitz contro un clan di ...Dall'attività investigativa, denominata 'Terra bruciata', sono emerse anche ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso con riferimento alle elezioni comunali del 2018 ...