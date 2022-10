Mafia | blitz carabinieri | colpo al clan Laudani nel Catanese

Un'operazione antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Catania è in corso contro un clan di Randazzo ritenuto inserito nella cosca mafiosa Laudani. Oltre 200 militari dell'Arma stanno ...commentaantidei carabinieri del comando provinciale di Catania contro il clan Laudani. Oltre 200 militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del Gip del capoluogo etneo ...Dall'indagine Terra Bruciata sono emersi anche ipotesi di scambio politico-mafioso nelle comunali del 2018. In aggiornamento ...Oltre 200 carabinieri del Comando provinciale di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari ...