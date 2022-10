Made in Italy | Ferro | ' Per Ice nuove sfide | introdotte 20 azioni nuove'

Il Post

E' la richiesta che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha trasmetto al ministro delle Imprese e delin, Adolfo Urso sottolineando l'urgenza della convocazione. ...... magari anche andare in una direzione di una piattaforma di commercio on - line, o di promozione delin, e perché no anche del territorio del turismo italiano, su una piattaforma comune, ... Il Made in Italy degli americani Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Sfide nuove, azioni nuove perché non si può vincere il domani con gli stessi strumenti con cui si ha avuto successo nel passato" e "da questo punto di vista, ...(Adnkronos) – “L’eccellenza del made in Italy ” ha permesso al nostro Paese di “reagire al meglio alla crisi dell’export” dettata dal Covid ed in un contesto di crisi energetica e geopolitica con la g ...