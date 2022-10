Made in Italy | Ferro | ' Per Ice nuove sfide | introdotte 20 azioni nuove'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "perché non si può vincere il domani con gli stessi strumenti con cui si ha avuto successo nel passato" e "da questo punto di vista, negli ultimi anni Ice ha introdotto 20, servizi che prima Ice non svolgeva o svolgeva in modo profondamente diverso". A dirlo, parlando con l'Adnkronos, è stato il presidente di Ice Agenzia, Carlo, rilevando che "11 di questevanno, per esempio, nella direzione del digitale, per aiutare le piccole e medie imprese a dotarsi di strumenti e di processi per il commercio, in questo caso il commercio estero su piattaforme digitali".ha ...

Il Post

"L'eccellenza delin" ha permesso al nostro Paese di "reagire al meglio alla crisi dell'export" dettata dal Covid ed in un contesto di crisi energetica e geopolitica con la guerra in Ucraina. A delineare il ...Obiettivo principale del concorso la divulgazione della cultura gastronomicainnel mondo, attraverso l'espressione delle generazioni future di chef e pasticceri' . ' Aroma e sapore sono ... Il Made in Italy degli americani o di promozione del made in Italy, e perché no anche del territorio del turismo italiano, su una piattaforma comune, se vogliamo guardare in prospettiva". L'Ice è scesa in campo per sostenere i ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "L'eccellenza del made in Italy " ha permesso al nostro Paese di "reagire al meglio alla crisi dell'export" dettata dal Covid ed in un contesto di crisi energetica e geopol ...