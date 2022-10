Ma Pillon che esalta la “famiglia naturale” dell’antico Egitto lo sa che l’incesto era sacro?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Simonene ha detta un’altra delle sue. Nel canonico tentativo di “difendere” latradizionale da ogni tipo di “contaminazione”, ieri l’ex senatore del Carroccio (non rieletto) ha scomodato su Twitter l’antico. Nello specifico, il leghista ha condiviso una foto raffigurante un’antica stele che ritrae Akhènaton con la moglie Nefertiti e le loro tre figlie sotto il dio sole Aton. Una ghiottissima occasione, questa, per ribadire il suo punto di vista su ciò che “” dovrebbe significare.ha scritto a conclusione del post: “Già nell’anticoavevano compreso che laè una societàbenedetta da Dio”. Dopo il tweet in questione, il nome di Simoneè subito finito tra le tendenze di ...

Cinquemila Smemorande distribuite gratuitamente contro la "fatwa" dell'ormai ex senatore Simonecon un tweet aveva messo in guardia le famiglie ("Attenzione genitori!") dalla nuova edizione dell'iconica agenda, vistospiegherebbe sulle sue pagine la cosiddetta "ideologia gender". ......, l'ultraconservatore (anti Lgbt+, divorzio, etc) è stato motivo di giubilo, una delle vittime illustri del crollo della Lega , combattivo, ha avvertito: 'Io non mi arrendo'. 'E ora, loro... Lo scivolone di Simone Pillon: esalta la "famiglia naturale" dell'antico Egitto «Il campionato di Serie B è questo: puoi cadere anche quando non te l’aspetti e se non ti rialzi rischi di farti molto male. Ho visto diverse partite e devo dire che il Venezia fino a questo momento è ...Alcuni collettivi studenteschi si erano radunati in presidio nel cortile della facoltà di Scienze Politiche de La Sapienza.