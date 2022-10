Luna Rossa e Pirelli | rinnovata la partnership per la 37ma America’s Cup

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In occasione del varo diPrototype, avvenuto nella base di Cagliari il 13 ottobre 2022, è stato formalizzato il rinnovo dellatra il team italiano in gara all’Cup e, azienda leader nel settore degli pneumatici High Value. Come nella 36ma edizione della Coppa, a Barcellona 2024sarà co-title sponsor insieme a Prada per tutta la durata della sfida, affiancando il team sia negli eventi di preparazione (Cup World Series, Youth e Women’sCup) sia, ovviamente, nelle fasi cruciali della manifestazione, che avranno luogo nei mesi di settembre e ottobre 2024., insieme non solo nello sport...