L’ultimo sproloquio video di Kadyrov su Telegram | la guerra santa | “Questa è una jihad contro l’Ucraina | Kiev è nostra | li bruceremo tutti”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il leader promosso generale da Putin istiga alla violenza religiosa: «I nemici sono satanisti. Non ci fermeremo da nessuna parte. Il nostro territorio non è Zaporizhia, non è Kherson. Il nostro territorio è Odessa,, Kharkiv». E ha parole dolci per il capo del Cremlino