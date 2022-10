L’ultima di Salvini | aumentare il tetto di contanti a 10mila euro

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) È in corso al Senato il dibattito in Aula prima della fiducia al Governo Meloni, che l’ha incassata ieri alla Camera con 235 sì e 154 no. La replica della Premier arriverà oggi attorno alle 16.30. Nel frattempo, l’esecutivo inizia a ingranare le prime marce e a tentare di rendere realtà le promesse fatte in campagna elettorale. Proprio mentre arrivava a Palazzo Madama, il leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteoha parlato ai giornalisti dell’innalzamento delall’uso del contante, uno dei suoi cavalli di battaglia, che “è nel programma di centrodestra. Le nostre proposte sono nel programma del centrodestra”. Si tratta di un’iniziativa a primo firmatario Alberto Bagnai che più e più volte è stata rivendicata dal Carroccio in campagna elettorale. La proposta in questione piace anche a Fratelli d’Italia: ...