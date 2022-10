LUCCA COMICS & GAMES 2022 il celebre pasticcere DAMIANO CARRARA celebra Lady HOPE con una scultura in cioccolato

... ecco quali sono Le suggestivi immagini dell'eclissi solare del 25 ottobre 2022 Tutto quello che c è da sapere su& Games: le nostre guide all evento Siamo senza ministero dell ...Il countdown per l'edizione 2022 di& Games è ufficialmente iniziato. Manca sempre meno all'evento di riferimento per tutti gli appassionati, e non, di gaming, manga, fumetti, Esport e serie TV. Tra gli appuntamenti ...La memoria è testimonianza attiva. Giovedì 27 ottobre 2022 alle 11,30 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni di Lucca (piazza San Martino, 7 – Lucca) si presenta il graphic novel e contemporane ...One Piece 104: ecco come Oda realizza la copertina del nuovo volume in uscita in Giappone, tramite un video condiviso su Twitter!