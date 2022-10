(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Una serata di festa per l'Inter che strappa il pass per gli ottavi, una serata speciale per Romeluche torna in campo con i suoi compagni. Non indossava la maglia nerazzurra dal match contro la ...

La Gazzetta dello Sport

di tuttoSiro per Romelu Lukaku, al suo ritorno in campo nella sfida contro il Viktoria Plzen. Il centravanti belga, al rientro dopo un lungo infortunio, ha sostituito al 37' della ...... altra, Lukaku entra finalmente in campo al posto di Lautaro Martinez, anche oggi tra i migliori nelle fila nerazzurre. I due si abbracciano al momento della sostituzione eSiro ha occhi ... L'ovazione di San Siro, i baci al figlio, il grande gol: Lukaku, quante emozioni! Ovazione di tutto San Siro per Romelu Lukaku, al suo ritorno in campo nella sfida contro il Viktoria Plzen in Champions League. Il centravanti belga, al ...