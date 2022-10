Lotta allo spreco e povertà | l' impegno di associazioni e imprese

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Sviluppare nuove sinergie tra istituzioni, mondo non profit e aziende del settore agroalimentare per far fronte all'aumento delle richieste di aiuto delle persone in, a fronte di una crisi che rischia di diventare di giorno in giorno sempre più grave. Un momento di confronto importante che interpella anche il nuovo governo: se ne parla oggi a Milano al convegno The Reunion promosso dalla Fondazione Banco Alimentare. Ogni giorno Banco Alimentare è impegnato a ridurre loalimentare attraverso le relazioni con i soggetti istituzionali da un lato e quelli della filiera agroalimentare dall'altro e a sostenere in tutta Italia 7.600 strutture caritative che si occupano di favorire l'accesso al cibo a 1.750.000 persone in difficoltà, 85.000 in più solo nei primi 9 mesi del 2022. Dall'inizio dell'anno ad oggi Banco ...