L’orrore nella chat di 700 minorenni tra pedopornografia | cadaveri e nazismo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono stati denunciati sette minori che condividevano su gruppi social contenuti pedopornografici, ma anche ma anche stickers e meme di carattere necrofilo, zoofilo, scat, splatter, nonché di violenza estrema, apologia del/fascismo, atti sessuali estremi, mutilazioni e atti di crudeltà verso umani e animali. L’operazione “Poison” che ha portato all’identificazione di sei ragazzi e una ragazza è stata condotta dalla Polizia di Pescara, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per idell’Aquila. Vi raccomandiamo... "Se vuoi rimuovere la foto, paga": lo scandalo mai finito dei gruppi Telegram Stupri, revenge porn, immagini pedopornografiche: è l'incubo che si nasconde dietro i gruppi segreti di Telegram, dove il sesso è usato come affe... ...

