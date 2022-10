Locatelli al settimo cielo | l’evento cambia il suo futuro alla Juventus

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Manuelnon è stato in grado di rispettare le attese sul suo conto, ma nonostante questo ha avuto modo di gioire e non poco. Quando laha acquistato Manuelc’erano grandissime speranze nei confronti del centrocampista campione d’Europa del 2021, ma il suo rendimento è sempre stato al di sotto delle aspettative anche se una splendida notizia può migliorare completamente il suoin bianconero. LaPresseLa vittoria da parte dell’Italia dell’Europeo del 2021 ha sicuramente contribuitocrescita a livello internazionale di una serie di giocatori che fino a quel momento erano considerati solo dei buoni gregari. Manuelsicuramente è stato uno di quelli che ha saputo sfruttare sempre di più questa estate meravigliosa riuscendo così a tornare ...

... con Andreaottavo e le BMW di Scott Redding e Michael Van Der Mark a chiudere la top - 10. Axel Bassani è statoin Superpole Race, ma in Gara ha chiuso solo ventesimo dopo una ...... ha resistito agli attacchi del nordirlandese dalgiro fino alla terzultima tornata, ...Ruben Rinaldi Ducati +13.862 6 Alex Lowes Kawasaki +14.507 7 Scott Redding BMW +18.402 8 Andrea...Locatelli, il momento è memorabile: l'annuncio entusiasma anche i tifosi. Il centrocampista della Juventus è al settimo cielo ...l campione del mondo batte tutti in gara 1 e brucia Bautista in Superpole Race, ma lo spagnolo si rifà con la vittoria in gara 2. Rea deve accontentarsi di tre terzi posti ...