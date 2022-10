LIVE – Ulm-Brescia 83-83 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilindi ratiopharm Ulm-Germani, sfida valida come terza giornata delladi. Dopo la sconfitta all’esordio, la scorsa settimana gli uomini di coach magro hanno trovato la prima vittoria nella competizione, e ora cercheranno di ripetersi contro i tedeschi, che hanno lo stesso score. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di mercoledì 26 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ULM-83-83 5.00- Si riparte! FINE ULTIMO QUARTO 00.03- Schiacciata di Caupain, quindi overtime! 83-83 00.07- 1/2 dai ...

In Bundesliga, tuttavia,fatica, ed è ancora a secco di vittorie dopo quattro turni. Il match può essere seguito su Radio Bresciasette , con la radiocronaca in diretta. In questo contenuto gli ......Basketball (ore 20.00) 26 ottobre Ratiopharm- Germani Brescia (ore 19.30) Il calendario completo della regular season Dove vederla : Su tutte le piattaforme di Sky Sport e sul portale di...La Germani Brescia si trova in Germania, ad Ulm, per la terza giornata di stagione regolare di EuroCup Basketball, contro i locali del ratiopharm che, nella prima, hanno qui sconfitto la Reyer Venezia ...Entrambe le squadre arrivano da una vittoria e da una sconfitta nella competizione europea: palla a due alle 19.30 ...