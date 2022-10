LIVE – Ulm-Brescia 30-23 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilindi ratiopharm Ulm-Germani, sfida valida come terza giornata delladi. Dopo la sconfitta all’esordio, la scorsa settimana gli uomini di coach magro hanno trovato la prima vittoria nella competizione, e ora cercheranno di ripetersi contro i tedeschi, che hanno lo stesso score. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di mercoledì 26 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ULM-30-23 9.00- Tripla di Klepeisz! 30-23 10.00- Si riparte! FINE PRIMO QUARTO 00.20-Da due Petrucelli, poi Christen ...