LIVE Napoli-Rangers 3-0 | Simeone sfiora la tripletta | per Ostigard è un gol storico!

Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 trae Rangers: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Rangers si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi- Rangers 2 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - Ore 21.00 Ottimo inizio ...Formazioni ufficiali- Glasgow RangersNAPOLI (4 - 3 - 3):: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. RANGERS (4 - 4 - 1 - 1): ...LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Napoli – Glasgow Rangers, penultima partita del girone A di Champions League 80' GOLLLLLLLLLL DEL NAPOLI…corner da sinistra, salta più in alto di tutti Leo ...LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Napoli – Glasgow Rangers, penultima partita del girone A di Champions League 52' nuova occasione per il Cholito oggi protagonista assoluto. Per un soffio il ...