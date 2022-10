LIVE Napoli-Rangers 2-0 | Champions League calcio in DIRETTA | azzurri in controllo nella ripresa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? RASPADORI! Ipastucciano in fase di uscita con il classe 2000 che arriva al destro a giro da dentro l’area, pallone alto. 65? Spalletti potrebbe effettuare qualche cambio a breve, si scaldano Zanoli, Gaetano, Zerbin, Kvaratskhelia e Osimhen. 64? Angolo in favore degli uomini di Van Bronckhorst. 63? Politano cerca la giocata verticale ma non si intende con Raspadori, irecuperano il possesso. 62? Trattenuta di Tavernier su Lobotka, punizione. 61? Fallo di Politano su Kent, punizioneall’altezza della tre-quarti di sinistra. 60? Rimessa laterale in zona d’attacco in favore degli ospiti. 58? Circolazione di palla da parte del, ora in piena gestione del risultato. 56? Fallo di Kim sul ...