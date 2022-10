LIVE – Napoli-Rangers 0-0 | comincia il match

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Buonasera amici di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara valida per la quinta giornata di Champions League. I partenopei, già qualificati aritmeticamente agli ottavi di finale, vogliono mantenere il primo posto nel girone e tenere a -3 ilrpool. Ricordiamo che, in caso di vittoria dei ragazzi di Spalletti e non vittoria delrpool ad Amsterdam contro l’Ajax, ilsi aggiudicherebbe il primato con una giornata d’anticipo. I, invece, sono ancora fermi a 0 punti in classifica e vorrebbero tentare l’impresa della vittoria per puntare al terzo posto che significa retrocessione in Europa League: l’Ajax terzo dista solo tre punti dagli ...