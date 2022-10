LIVE Musetti-Ramos-Vinolas | ATP Basilea 2022 in DIRETTA | inizia una nuova avventura | ostacolo spagnolo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Lorenzoe Albert, primo turno dell’Atp 500 di. Lorenzounadopo la splendida cavalcata che l’ha portato al secondo titolo della carriera a Napoli. Il toscano ha vinto in finale contro un acciaccato Matteo Berrettini. Il carrarino cerca di dare continuità ai recenti ottimi risultati in questo finale di stagione nel quale sarà impegnato anche a Parigi-Bercy alle Next Gen Atp Finals e alle finali di Coppa Davis, nelle quali ...