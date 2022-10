LIVE – Fiorentina-Basaksehir | Italiano in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Latestuale delladi Vincenzoalla vigilia di, match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Conference League 2022/2023. I viola tornano in campo dopo la netta vittoria contro l’Hearts. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 13.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE LAPER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace.