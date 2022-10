LIVE – Busto Arsizio-Conegliano 0-0 0-0 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Latestualedi E-Work-Prosecco Doc Imoco, partita valevole per la seconda giornata della regular season di Serie A1di. Le Farfalle di Musso, dopo la vittoria al tie-break sul campo di Firenze, vogliono altri punti nella prima stagionale in casa. Non sarà però facile superare le Pantere di Daniele Santarelli, che sembrano aver subito trovato il ritmo giusto (nonostante i diversi cambi nella rosa) con la netta vittoria interna contro Bergamo. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 26 ottobre all’E-Work Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...