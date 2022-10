La Stampa

...della Salute Sono 48.714 i nuovi contagi da Coronavirus in... 25 ottobre 2022,i dati e i numeri Covid - regione per ... Tra le province con il maggior numero di nuovi casi da ieri'...Nelcaso, il tema della "liberazione delle energie", in ... il tema della "liberazione delle energie", inda troppo ... il rispetto delle radici e della tradizione, la legalità e'ordine. L’Italia secondo Meloni: “Stop al caro bollette e subito la tregua fiscale. Basta restrizioni Covid”