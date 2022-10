Adnkronos

...aria pulita che da pochi giorni ha pubblicato una mappa interattiva di diffusione dell'... I cittadini che sceglieranno di partecipare ed essere coinvolti nellaedizione del progetto ...Si chiama 'Una domenica lungo l'Adige' lainiziativa dell'Amministrazione per sperimentare un ...che questa sia la strada giusta da percorrere anche nell'ottica di contenere l'... L'inquinamento di Nuova Delhi sale alle stelle L'edilizia libera diventa realtà anche per le sonde geotermiche, in particolare per i piccoli impianti fino a 50 kW e 80 metri di profondità ...Gli spunti di riflessione all'evento 'Pandemie, strategia farmaceutica e transizione ecologica: le sfide dell’Unione della salute e la guerra in Ucraina', organizzato dalle redazioni di Gea e Eunews, ...