Licheri M5s a Meloni | “Nomina di Crosetto è da Repubblica delle banane Fino a ieri era il più grande lobbista dell’industria delle armi”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’Aula del Senato,ra compassata, si è accesa per qualche istante allorché Ettore, del Movimento 5 stelle, ha criticato la scelta di affidare il ministero della Difesa a Guido. “Nell’opposizione – ha detto– non troverà mai astio e rancore, ma forte preoccupazione. Nel suo discorso infatti non ha trovato spazio la parola ‘pace’. Sembra inimmaginabile, ma nelle sue parole non c’è alcun auspicio di un cessate il fuoco o di un ritorno della diplomazia. Nulla. Lei con il suo silenzio ha voltato le spalle a questa parte del Paese che chiede pace”. “Per fugare i dubbi sulle ambiguità di alcuni suoi partner – ha aggiunto– lei ha deciso di strafarendoministro della Difesa“, parole che hanno spinto alcuni senatori del ...

Meloni ci dica chi ha il lavoro - ha detto il 5S Ettorearrivando alla congiunta- , dove è nascosto. Quando ci saranno le condizioni di una occupabilità seria se ne potrà parlare. Ma ..."La debolezza dell'esercito russo rende più propizio il momento perché l'Europa si faccia promotrice di una conferenza internazionale di pace". Secondo il senatore del, Ettore, davanti all' escalation in Ucraina e con le sempre maggiori tensioni nel Pacifico che stanno cambiando gli equilibri geopolitici, per l'Ue è tempo di farsi promotrice di accordi ... Licheri (M5s) a Meloni: “Nomina di Crosetto è da Repubblica delle banane (LaPresse) "Beppe Grillo è venuto per conoscere i nostri nuovi candidati. Voi sapete che noi, i candidati, li troviamo dalla società civile, ...1' di lettura 26/10/2022 - "Grillo felice di incontrare i nuovi parlamentari del M5s" POLITICA (Roma). "Grillo è venuto per conoscere i nostri nuovi parlamentari, noi i candidati li troviamo nella soc ...