Licenziato dopo la foto con Osimhen | cosa è successo allo steward

Lo steward Matteo Lo Cicero non potrà più lavorare durante le partite della Roma all'Olimpicoun selfie scattato con l'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Il diciottenne era alla sua prima ...Osimhen aiuta giovane stewardil trionfo degli azzurri, nell'immediato post partita, all'esterno dello stadio Olimpico di Roma un 18enne di Frattamaggiore, che era alla sua prima ...Victor Osimhen campione dentro e fuori dal campo. In campo perché anche grazie ai suoi gol, e in particolare quello realizzato domenica sera contro la Roma, il Napoli sta volando in campionato; fuori ...Zoe, Micol e Giovanna: tre giovani legate dalla stessa passione per la sartoria sono state tra le prime a scrivere la storia della moda e a rendere famoso il “Made in Italy” nel mondo ...