Letta | Saremo guardiani inflessibili dei principi della Costituzione

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "Il ostro congresso sarà parte di opposizione a voi, per essereai, noicontrari al suo disegno presidenzialista che non va bene per il nostro paese", le parole di Enricoalla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

annuncia poi che il Pd sarà 'guardiano inflessibile dei principi della Costituzione', anticipando che 'contrari al disegno presidenzialista che non va bene per il nostro Paese'. Giuseppe ...Così il segretario del Pd Enriconella dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al ... "Non votiamo la fiducia,all'opposizione in questo governo, non c'è nessuna condizione per ...