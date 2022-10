L’esito degli esami di de Roon | lesione minore al bicipite femorale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Zingonia. L’Atalanta dovrà fare a meno di Marten deper almeno un paio di settimane. È questo il responso che indirettamente arriva daglistrumentali che l’olandese ha svolto nella giornata di mercoledì a seguito dell’infortunio rimediato contro la Lazio. I controlli hanno evidenziato unaparzialeal muscolodella coscia destra. “I tempi di recupero dipendono dalla progressione clinica del calciatore”, spiega l’Atalanta in una nota ufficiale diffusa sul proprio sito. Si tratta sostanzialmente dello stesso infortunio rimediato da Ederson ad agosto, per la precisione il 12: il brasiliano era riuscito a recuperare in poco più che una decina di giorni e a giocare 45 minuti il 28 dello stesso mese. Anche per dei tempi di ...

