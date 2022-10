(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Regionale deipartecipa, venerdì 28 ottobre in piazza del Plebiscito a Napoli,grandeper la pace promossa dRegione Campania. “Abbiamo subito aderitoproposta del Presidente De Luca – sottolinea Francesco Maisto, Presidente del– perché isono da sempre terreno di ine confronto tra genti diverse. Mentre questo conflitto e i tanti focolai dinel mondo hanno un alto costo in vite umane, provocando profonde ferite, spesso indelebili, all’ambiente, il nostro quotidiano impegno a tutela della natura, nello scenario flegreo così ricco di valori culturali, ...

Il Denaro

Il primo cittadino ha detto di aver invitato "i Comuni vicini di Besnate e Cavaria con Premezzo,del Ticino, Legambiente, Wwf e il Fai ", per discutere degli elementi che erano stati ......che si abbini al forte investimento fatto vent'anni fa dall'...fatto vent'anni fa dall'Provincia per realizzare'impianto ... "Penso a un grandegiochi e divertimento per adulti e ... L'Ente Parco dei Campi Flegrei aderisce alla manifestazione contro la guerra - Ildenaro.it