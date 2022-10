Lega presenta progetto di legge per alzare tetto contante a 10 mila euro

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laha depositato undiperildela 10a prima firma del deputato Alberto Bagnai. Lo si apprende da fonti del Carroccio. “Proposta di buonsenso della, in linea col programma del centrodestra e con altri Paesipei:ildi spesa in denarodagli attuali 2a 10. Meno burocrazia, più libertà”, il commento su Facebook del vicepremier e segretario della, Matteo Salvini.

