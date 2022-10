Lega presenta pdl per alzare il tetto del contante a 10 mila euro

Laha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Primo firmatario, secondo quanto si apprende da fonti del Carroccio, è l'onorevole Alberto Bagnai. 26 ottobre ...ROMA. Laha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. È quanto si legge in una nota del partito.Sabato 5 novembre, il Comune di Camogli presenta ‘Arbusti e altre piante del Promontorio di Portofino’, libro di Remo Bernardello e Alberto Girani.Il capogruppo leghista al Senato: "Uno degli obiettivi principali di questo testo è favorire l’attrazione di investitori e compagnie per permettere una crescita dell’aeroporto ed incentivare così anch ...