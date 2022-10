L' educazione finanziaria | previdenziale e assicurativa per imparare a tutelarsi dall' inflazione e dai nuovi rischi

"Bisogna accendere un faro perche' la tecnologia puo' diventare sfidante nei confronti di chi e' indietro sull'e in generale sulla digitalizzazione, donne, fasce piu' deboli, anziani, giovani in determinate aree senza banda larga, sono tutte tematiche che e' importante che noi assumiamo ...... ha editato a oggi una sestina vincente di pubblicazioni: il capostipite Manuale di, i Banchieri , il Lessico finanziario , il Manuale di navigazione sulle fondazioni bancarie ...In Sardegna c'è un nuovo strumento legislativo che punta ad aiutare e supportare finanziariamente enti e istituzioni, come la scuola, per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. (ANSA ...Confermata l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento fondamentale, in tutti i sensi, per non restare al buio ...