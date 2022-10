(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Per lo studio Legacoop-Ipsos quasi 6su 10 ritengono possibile che l'aumento delle disuguaglianze di reddito provocherà ondate di protesta contro i ricchi e i privilegiati

Il Sole 24 ORE

La nuova sede, la cui inaugurazione e' prevista entro il 2023, rappresenta un elemento chiave per la realizzazione del progetto di Satispay di raddoppiare'organico da 300 a 600 persone nei prossimi ...Negli ultimi cinque anni si è intensificata'attività di M&A (fusioni e acquisizioni) sul mercato Euronext Growth Milan , il mercato di Borsadedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Nel periodo compreso tra il 2018 e il ... L’economia italiana va male per 8 italiani su 10, uno su 4 non arriva a fine mese