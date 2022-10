Leao show | 4-0 alla Dinamo | Milan | match point Champions con il Salisburgo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilpasseggia 4-0 sul campo dellaZagabria e si giocherà il passaggio agli ottavi diLeague in casa a San Siro contro il Red Bull. I rossoneri, trascinati dae Tonali, salgono a 7 punti, con gli austriaci battuti 2-1 dal Chelsea e fermi a quota 6: basterà un pari agli uomini di Pioli per arrivare secondi, ma non sarà facile. Grande prova del Diavolo: dopo 10' di sofferenza, i rossoneri vengono fuori e segnano con Gabbia, in tuffo di testa su punizione pennellata da Tonali. A inizio ripresasemina la difesa croata e fa 2-0. Tonali si procura un rigore e Giroud realizza per la terza rete del. Una sfortunata autorete di Ljubicic chiude la gara sul 4-0. "Abbiamo avuto un inizio difficile, perché ci hanno un po' sorpreso con ...

