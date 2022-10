Le prime foto di Diletta Leotta e Loris Karius | il settimanale Chi ha paparazzato il portiere e la conduttrice

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Finita la storia con Giacomo Cavalli, persembra arrivato il momento di un nuovo amore. Le indiscrezioni si rincorrono da giorni e ora ecco la paparazzata che sembra confermarle. IlChi ha immortalato ildel Newcastle,, mentre entra nella casa milanese delladi Dazn. Lui è arrivato nel capoluogo meneghino per passare del tempo insieme, lei pare stia cercando di migliorare il suo livello di inglese. Nato nel 1993 e noto anche per le sue papere durante la finalissima di Champions League tra Liverpool e Real Madrid,è considerato uno dei calciatori più sexy del mondo. Come si dice, se sono rose… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

