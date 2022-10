Le pagelle di Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | straordinario Tonali

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il, complice la sconfitta interna del RB Salisburgo contro il Chelsea, riaccende le proprie speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League infliggendo un sonoro 0-4 alla(di seguito ledella sfida). Dopo un avvio arrembante dei croati, i rossoneri hanno trovato il vantaggio su palla inattiva grazie al 2º gol in carriera di Matteo Gabbia, per poi dilagare nella ripresa. Nel secondo tempo, infatti, è salito in cattedra Rafael Leão, che ha prima segnato il raddoppio con un’azione personale e poi ha propiziato l’autorete finale di Ljubi?i?. Nel mezzo, il rigore dello 0-3, guadagnato da uno straripantee trasformato da Giroud. Nel finale, il portiere Livakovi? ha evitato ai suoi con diverse prodezze un passivo che poteva essere più pesante. Le ...

