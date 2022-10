Le isole destinate a scomparire usano il Metaverso per preservare la loro cultura

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) I cambiamenti climatici incombono sul futuro di tutti i Paesi del mondo, ma per alcune Nazioni la minaccia ha una data precisa. Nello sperduto arcipelago di Tuvalu, che si trova nell’oceano Pacifico, quasi a metà fra l’Australia e le Hawaii, l’anno 2100 è indicato come momento finale. A causa della sua posizione e della sua natura fisica, Tuvalu è particolarmente suscettibile agli impatti negativi del riscaldamento globale e in particolare all’innalzamento del livello del mare. Studiosi ed esperti concordano che verso la fine del secolo le noveche compongono questo Stato oceanico saranno sommerse. I suoi dodicimila abitanti, che si sono rassegnati al triste esito, stanno pensando a un modo per mantenere vive le tradizioni e i luoghi della propria terra. Ilsembra allora la soluzione migliore peralmeno una ...