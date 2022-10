"Le Iene" nel ristorante di Gubbio dove è nata la fake news del pranzo di pesce avariato

' Le' provano a fare chiarezza sulla vicenda del ristorante di Gubbio dove un pranzo a base ... ma di aver cucinato per loro solo alcune pietanze presentimenù. 'L'inghippo è stato che alcuni ...corso degli anni è sicuramente cambiata molto, come si nota dal post stesso, ma c'è un ... lo sguardo è il suo punto di forza e l'esperimento che ha recentemente affrontato con Lene è la ...Le Iene - la nota trasmissione televisiva di Italia1 - a Gubbio per un servizio che ha voluto indagare sul pranzo di pesce diventato virale ...Ieri sera è andata in onda la quarta puntata de Le Iene Show e Belén Rodriguez ha ancora una volta spopolato col suo look ...