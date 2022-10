Le citazioni di Giorgia Meloni | la scelta di tre grandi del Cristianesimo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) San Benedetto, Giovanni Paolo II e Papa Francesco come chiavi per affrontare le questioni più attuali. La figura di Borsellino vero nume tutelare della leader

Le opposizioni hanno accusatoMeloni di aver fatto, ieri alla Camera , un discorso "troppo ideologico" e poco concreto. ...sono i riferimenti storici e culturali al di là delle"di ...Gli account social del Fii institute hanno pubblicato foto edell'incontro. Parlando del ... Il voto in senato Dopo la giornata del 25 ottobre alla Camera il governo diMeloni si ...C’è un passaggio del discorso pronunciato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera che rende il senso di un nuovo ...Bergoglio citato per tirare una bordata ai 5Stelle su povertà e assistenzialismo. Tra papi e statisti Enrico Mattei evocato per ...