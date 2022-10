L’Atletico Madrid fuori dalla Champions al 99esimo con un rigore sbagliato da Carrasco VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)del Cholo Simeone fallisce nei minuti di recupero la possibilità di battere il Bayer Leverkusen e si gioca così la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale diLeague. Al nono minuto di recuperosi fa parare un. Dal dischetto va Yannicke di destro si fa parare da Hradecky. La palla era indirizzata nell’angolino in basso a destra.ha avuto due partite consecutive in casa e non le ha sfruttate. Non è riuscito a battere né il Brugge (oggi battuto 4-0 in casa dal Porto) e non ha battuto il Leverkusen. A questo punto primo è il Brugge con 10 punti e secondo il Porto con 9. Il Brugge giocherà a ...