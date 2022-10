(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dieci anni insieme. Dieci anni fatti di addii e ritorni di. Ma anche dieci anni in cuiDe Martino eRodriguez...

Today.it

La parità di genere in Italia Rispetto allo scorso anno, l'Italia ha compiuto alcuni passi avanti importantifronte della parità di genere. Tuttavia, il traguardo è ancora lontano. Se oggi le donne rappresentano infatti il 43% del totale della forza lavoro in Italia, assistiamo ancora a una limitata ...È falso quanto affermato che 'nel corso della Conferenza dei servizirifacimento della piazza ... ' Ladei fatti, documentabile in quanto riportata nei verbali, dice esattamente il contrario: ... La verità sul ritorno di fiamma di Stefano e Belen: "Lui protettivo, lei un'adolescente". I retroscena