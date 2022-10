La stimolazione magnetica rallenta l' Alzheimer

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) AGI - Latranscranica (TMS) è potenzialmente efficace nel contrastare la progressione del declino cognitivo nei pazienti affetti da Malattia di. Il risultato è stato ottenuto dal gruppo di ricercatori della Fondazione Santa Lucia IRCCS guidato da Giacomo Koch in collaborazione con l'Università di Ferrara, che in uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Brain ha dimostrato che un periodo di trattamento di sei mesi con TMS sul precuneo, una regione del cervello particolarmente coinvolta nella malattia disin dalle prime fasi della malattia, è in grado di contrastare il declino cognitivo e funzionale che caratterizza questa malattia ad andamento progressivo. In un trial clinico randomizzato in doppio cieco di fase 2 sono stati arruolati 50 pazienti con ...