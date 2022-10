La piccola Diana morta a Milano | dalle chat della madre novità shock L’ombra degli abusi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nelle ultime ore stanno emergendo dei dettagli inquietanti che riguardano la. Negli occhi di milioni di italiani, ci sono le due immagini, le uniche due foto di quella bambina che è stata abbandonata nella caldissima estate di, da sola in casa, da suadi stenti, non è ancora chiaro se anche stordita da farmaci., lasciata da sola in casa per una settimana.che avrebbe provato a nutrirsi con il suo pannolino. I vestitinisono ancora appesi al filo di quella casa maledetta mentre sua, Alessia Pifferi, è in carcere. E in questa storia, purtroppo, emergono altri inquietanti dettagli. Sul Corrieresera ieri, sono ...