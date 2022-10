(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nel 2022, sono stati adottati 20 bambini di cui 14 non erano stati riconosciuti alla nascita. La presidente del Tribunale per i minorenni Gatto: "A Milano anche le coppie in età più avanzata hanno una chance"

La Repubblica

Ora ha una famiglia e una casa. La n eonataa Monza lo scorso 30 agosto fuori dal San Gerardo è stata affidata a una coppia di ... La, ritrovata da un'ostetricaL'infanzia e l'adolescenza alla Garbatella, il padre che l'haquando aveva un anno, la ... Le incertezze, i dubbi e le paure per il futuro, nellaformazione, erano tante, e lei per ... La neonata abbandonata in una scatola a Monza ha una nuova famiglia: affidata a una giovane coppia Nel 2022, sono stati adottati 20 bambini di cui 14 non erano stati riconosciuti alla nascita. La presidente del Tribunale per i minorenni Gatto: "A ...Una ragazza madre abbandona il figlio, due tipi lo prendono per venderlo. Il tocco delicato di Kore-eda che chiude gli occhi sulle durezze del mondo ...